ترامب: سنوقف حرب غزة وأوكرانيا مثلما أنهينا 7 حروب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أمريكا أسهمت في حل 7 حروب، وكان يعتقد أن حرب أوكرانيا ستكون الأسهل من بين الحروب التي حلها بسبب علاقته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ولكنه خذله.

وهنأ ترامب بريطانيا على تخصيص 5 % من ناتجها القومي للإنفاق العسكري، وقال خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في لندن، إنّ بوتين خذله، وهو يبذل جهوداً كبيرة لحل النزاع في غزة وأوكرانيا.

وأضاف ترامب: «إن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لإنهاء الحرب في غزة والأمور معقدة، ولكن سيتم حلها. حللنا 7 حروب لم يكن من الممكن حلها ولا التفاوض حولها».

وتابع: «نعمل بجهد على حرب غزة.. الأمر معقد ولكن الأمر سيتم، وكذلك حرب روسيا وأوكرانيا.. أريد إطلاق سراح المحتجزين (في غزة) الآن فوراً، وليس غداً».

وأكمل: «أريد نهاية الحرب وإطلاق سراح المحتجزين وأعتقد أن الأمور ستكون جيدة، لقد كانت فترة قاسية، الأمر مستمر منذ وقت طويل، هذا لم يحدث خلال السنة أو العامين الأخيرين، هذا مستمر منذ عقود، ولكن يجب أن ينتهي الأمر، يجب أن نستعيد المحتجزين، ونريد أن يتوقف القتال، وهو سيتوقف».

ووقّع الرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء البريطاني، أمس، اتفاقاً لتعزيز التعاون التكنولوجي بين بلديهما في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية.

وقال ترامب خلال فعالية أقيمت في تشيكرز، المقر الريفي لرئيس الوزراء البريطاني: «إن هذا الاتفاق سيسمح بتعزيز التعاون بين السلطات العامة والأوساط الجامعية والقطاع الخاص في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي».

وأضاف ترامب: «اتفاقنا في إطار التكنولوجيا سيضمن أن تقود واشنطن ولندن معاً الثورة التقنية الكبرى»، موضحاً أن «التعاون بين واشنطن ولندن ليس له مثيل في التاريخ».

بدوره، قال ستارمر: «لدينا صداقة خاصة مع الولايات المتحدة، فنحن نحارب معاً ونصنع معاً»، وأكد: «نهتم بتطوير العلاقات الاقتصادية مع واشنطن وتنمية الوظائف».