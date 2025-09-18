ترامب: بوتين "خذلني" بعدم التجاوب مع مساعي وقف الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الخميس" إن نظيره فلاديمير بوتين خذله بعدم تجاوبه مع مساعيه لوقف الحرب في أوكرانيا، في حين دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى تكثيف الضغوط على الرئيس الروسي.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ستارمر إن عدم التمكن إلى الآن من وضع حد للنزاع في أوكرانيا هو "أكبر خيبة أمل" له، لكنه لم يشر إلى أي خطوات مقبلة قد يتّخذها ضد بوتين.

ويحضّ ترامب الحلفاء الغربيين على التوقف عن شراء النفط الروسي، في محاولة لدفع بوتين للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكنّه لم يتّخذ أي إجراءات أحادية إضافية ضد موسكو.

وكان الرئيس الأميركي عقد قمّة مع نظيره في ألاسكا في منتصف أغسطس، وهو يربك حلفاءه بانفتاحه المتكرر تجاه الرئيس الروسي.

وقال ترامب إنه اعتقد أن الحرب في أوكرانيا ستكون "أسهل" نزاع يوضع حد له "بسبب علاقتي بالرئيس بوتين، لكنه خذلني. لقد خذلني حقا".

لكن ترامب شدّد على أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا سينتهي.

ويطرح ستارمر نفسه جسر تواصل بين ترامب والحلفاء الأوروبيين، خصوصا في ما يتّصل بالحرب في أوكرانيا، في مسعى لانتزاع مزيد من الالتزامات من الرئيس الأمريكي لصالح كييف.

وحرص سترامر على عدم ممارسة ضغوط مباشرة على ترامب، لكنه أشار إلى أنه تباحث مع الرئيس الأمريكي في كيفية تكثيف الضغوط على بوتين "بشكل حاسم".

وقال "علينا ممارسة ضغط إضافي على بوتين"، معتبرا أن الأخير لم يبد أي استعداد لأي تحرّك إلا بعدما مارس ترامب ضغوطا عليه، مضيفا "علينا تكثيف هذا الضغط".

