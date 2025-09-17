مقاضاة إدارة ترامب بسبب إجراءاتها ضد جامعة كاليفورنيا

رفعت نقابات عمالية وأعضاء من هيئة التدريس وطلاب في جامعة كاليفورنيا دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بسبب تجميد أموال اتحادية واتخاذ إجراءات أخرى يقولون إنها تهدف إلى كبح الحرية الأكاديمية.

وتسعى الدعوى المقدمة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا إلى منع الحكومة من استخدام التهديدات المالية ضد النظام التعليمي، معتبرة هذه التهديدات ضارة وغير قانونية. كما تهدف الدعوى أيضا إلى استعادة التمويل المجمد بالفعل.

وقالت الهيئة التحالفية التي قدمت الدعوى "تحاول (الإدارة) تنفيذ خطة لتهديد الجامعات والكليات"، مضيفة أن تلك التهديدات تستند إلى انتقاد المناهج الدراسية للجامعات والنشاطات التعبيرية في الحرم الجامعي والمبادرات المتعلقة بالتنوع والمساواة والإدماج.

وذكرت جامعة كاليفورنيا أنها ليست طرفا في الدعوى، لكنها أشارت إلى أنها منخرطة في الكثير من الإجراءات القانونية وجهود المناصرة للحفاظ على تمويلها واستعادته.

وانتقدت متحدثة باسم البيت الأبيض الدعوى القضائية ووصفتها بأنها جهد قانوني من "أساتذة يسعون إلى لعب دور الضحية"، قائلة إن إدارة ترامب تعارض "الرسوم المبالغ فيها وتدعو في الوقت نفسه إلى إدارة الأموال الاتحادية بطريقة مسؤولة.