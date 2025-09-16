واشنطن: كولومبيا لم تعد حليفتنا في مكافحة المخدرات

أعلنت واشنطن، الإثنين، أنّها لم تعد تعتبر كولومبيا حليفة لها في مكافحة المخدرات، في خطوة ستخسر بوغوتا من جرائها مئات ملايين الدولارات من الدعم العسكري الأميركي السنوي.

وجاء في وثيقة أرسلها البيت الابيض إلى الكونغرس: "في كولومبيا، وصلت زراعة الكوكا وإنتاج الكوكايين إلى مستويات قياسية في عهد الرئيس غوستافو بيترو، ولم تؤد محاولاته الفاشلة في التوصل إلى اتفاقات مع عصابات المخدرات إلا إلى تفاقم الأزمة".

وأضافت الوثيقة التي وقعها الرئيس دونالد ترامب أن "القادة السياسيين لكولومبيا يتحملون وحدهم مسؤولية فشلها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة المخدرات خلال العام الماضي (...) سأنظر في تعديل هذا القرار إذا اتخذت الحكومة الكولومبية خطوات حازمة للقضاء على الكوكا والحد من إنتاج الكوكايين والاتجار فيه".

وفي بوغوتا، أعرب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإثنين عن اسفه لهذا القرار الذي جاء "بعدما قُتل عشرات عناصر الشرطة والجيش" الكولومبيين في الحرب ضدّ عصابات المخدرات وميليشيات يسارية تتموّل من تجارة المخدّرات.

ويأتي هذا القرار في خضمّ حملة يشنّها الرئيس الأميركي على تهريب المخدّرات من أميركا اللاتينية إلى بلاده.

والعلاقات بين واشنطن وبوغوتا وطيدة في العادة لكنّها تدهورت منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

وشهدت الدولتان أزمة دبلوماسية قصيرة لكن حادّة في أواخر يناير بسبب خلاف حول إعادة مهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة إلى كولومبيا.

وكولومبيا، أكبر مُصدّر للكوكايين في العالم، حطّمت في العام الماضي أرقاما قياسية في إنتاج هذا المخدّر، وفقا للأمم المتحدة.