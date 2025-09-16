ترامب يلاحق نيويورك تايمز قضائياً ويطلب 15 مليار دولار تعويضاً

رفع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، دعوى قضائية بقيمة 15 مليار دولار ضد صحيفة "نيويورك تايمز"، متهمًا الصحيفة بالتشهير والقذف، واصفاً إياها بأنها أصبحت "متحدثًا رسميًا" للحزب الديمقراطي.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال" الثلاثاء، اتهم "ترامب" الصحيفة بنشر معلومات خاطئة عنه وعن أسرته وأعماله وحركة "أمريكا أولًا"، مؤكدًا أن أسلوبها في التقارير يمثل نمطًا طويل المدى من التشويه والتشهير.

واعتبر أن دعم "نيويورك تايمز" لمرشحة الرئاسة عن الحزب الديمقراطي "كامالا هاريس" في منتصف الصفحة الأولى للصحيفة، أكبر مساهمة غير قانونية في حملة انتخابية على الإطلاق.

واستشهد بما وصفه بـ"نجاحات" قانونية سابقة ضد قناة "إيه بي سي نيوز" والمذيع "جورج ستيفانوبولوس"، بالإضافة إلى شركة "باراماونت" على خلفية مقابلة برنامج "60 دقيقة" مع نائبة الرئيس السابقة "هاريس"، مشيرًا إلى أن هذه القضايا انتهت بتسويات "بمبالغ قياسية" على حد قوله.