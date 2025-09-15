ترامب يهدد بالاستيلاء على سلطات شرطة واشنطن بسبب عدم تنفيذ قوانين الهجرة





هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الاثنين"، بفرض السلطة الفيدرالية مجدداً على قوة شرطة واشنطن العاصمة، وذلك رداً على رفض عمدة المدينة المعلن التعاون مع وحدات تنفيذ قوانين الهجرة.

وانتهى سريان أمر ترامب بفرض حالة الطوارئ، الذي استولى بموجبه على قوة الشرطة المحلية، الأسبوع الماضي.

وقبل ساعات من انقضائه، قالت العمدة موريل باوزر إن المدينة لن تتعاون مع قوات تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك في عملياتها المستمرة في العاصمة واشنطن دي سي.

وقالت عمدة المدينة في وقت سابق، إن المدينة ستعمل مع وكالات فيدرالية أخرى حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي صباح اليوم "الاثنين"، قال ترامب إن تدخله في إنفاذ القانون بالعاصمة قد حسّن من مكافحة الجريمة في المدينة، وهو ادعاء دعمته باوزر، وذلك رغم أن البيانات أظهرت أن الجريمة كانت بالفعل في تراجع في واشنطن قبل أن تبدأ قوات إنفاذ القانون عملها.

وقال ترامب إن الجريمة قد تزيد إذا توقف التعاون مع قوات تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك، مشيراً إلى أنه في مثل هذه الحالة سيعلن "حالة طوارئ وطنية،" وسيفرض السيطرة الفيدرالية على المدينة، إذا لزم الأمر". ورفض مكتب العمدة التعليق.