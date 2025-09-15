روبيو: حماس "ازدادت جرأة" باعتراف دول غربية بدولة فلسطين

رأى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو "الإثنين" أن حركة حماس "ازدادت جرأة" بسبب تحركات فرنسا وبريطانيا وحلفاء آخرين لواشنطن، للاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال روبيو خلال مؤتمر صحافي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس "هذه التحركات في الغالب رمزية، ليس لها أي تأثير بشأن الاقتراب من إقامة دولة فلسطينية".

وأضاف "التأثير الوحيد الذي تحدثه فعلياً هو أنها تجعل حماس أكثر جرأة".

وتابع "في الواقع، هذا يشكّل عائقا أمام السلام".

وأشار روبيو إلى أن حماس قامت سابقا "بالانسحاب من اتفاقات كانت قد وافقت عليها، "بعد أن" رأت دعما دوليا تعتقد أنها تحصل عليه".

وفي معرض إجابته عن سؤال حول رسالته لبريطانيا التي سيزورها "الثلاثاء" ملتحقا بالرئيس دونالد ترامب، قال روبيو إنه سيواصل التعبير عن مخاوفه مباشرة لحلفاء بلاده.

وقال: "في الواقع، هذا يضر بالقضية التي يعتقدون أنهم يدعمونها".

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى القدس قبل أسبوع من انعقاد قمة حول القضية الفلسطينية ستتشارك باريس والرياض في رئاستها في 22 سبتمبر في الأمم المتحدة وسبق أن وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية خلالها.كما أعلنت دول أخرى عزمها المضي قدما في ذلك أيضا.

وتخوض حماس وإسرائيل حربا مدمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

