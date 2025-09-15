نتنياهو يشيد بضربة واشنطن لإيران ويؤكد: لا حصانة للإرهابيين.. وروبيو: لا مستقبل لغزة مع "حماس"

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قصف الولايات المتحدة للمنشآت النووية الإيرانية بأنه "قرار حكيم"، مؤكداً خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن إسرائيل "لا تملك حليفاً أفضل من واشنطن"، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "جعل العالم أفضل وهو أعظم صديق لإسرائيل". وأعلن نتنياهو التزامه بـ"إعادة الرهائن من غزة" وهزيمة حركة "حماس"، محذراً من أن أي اعتراف بدولة فلسطينية سيكون "خطوة أحادية الجانب" تستدعي ردوداً مماثلة من إسرائيل.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن الصداقة مع إسرائيل تتجاوز السلام لتشمل التكنولوجيا والاقتصاد، مؤكداً أن "لا مستقبل لغزة قبل زوال حماس"، وواصفاً الحركة بأنها "تنظيم إرهابي يستخدم المدنيين دروعًا بشرية". وحذّر روبيو من "الخطر الوجودي" لحصول إيران على سلاح نووي، داعيًا أوروبا إلى فرض مزيد من العقوبات عليها، ومؤكداً أن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية "يعزز موقف حماس ولا يقرب من الحل"، مضيفاً: "سنستمر في تشجيع قطر على لعب دور بناء في المفاوضات".