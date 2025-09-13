ترامب يعلن القبض على المشتبه به في قتل تشارلي كيرك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أمس، أنه تم توقيف المشتبه به في قتل الناشط اليميني تشارلي كيرك بعد عملية بحث واسعة النطاق. وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز في مقابلة على الهواء مباشرة: سلمه شخص مقرب منه جداً.

وأضاف: إن الشخص الذي سلمه كان على صلة بأجهزة إنفاذ القانون، وقد اصطحبه إلى ضابط أمريكي -كان رائعاً- وتوجهوا بعدها إلى مقر الشرطة.. وهو هناك الآن.

ودعا ترامب أنصاره إلى الرد بطريقة لا عنفية على اغتيال حليفه الوثيق المؤثر المحافظ تشارلي كيرك . وقال الرئيس الجمهوري: الراحل كان يناضل من أجل اللاعنف.. هذه هي الطريقة التي أود أن يرد بها الناس على اغتياله، مشيراً -من دون أي تفاصيل- إلى أن لديه مؤشراً على دوافع مطلق النار.

بدوره، أكد حاكم يوتا سبنسر كوكس، توقيف المشتبه به، وأنه تصرف بمفرده. وكشف الحاكم عن اسم تايلر روبنسون أثناء مؤتمر صحافي بعد مرور وقت قصير على إعلان ترامب العثور على القاتل المفترض.

وأضاف: لقد قبضنا عليه، مشيراً إلى أن أحد أفراد عائلة المشتبه به اتصل بصديق للعائلة، اتصل بدوره بالسلطات لإبلاغها بأن روبنسون اعترف لهم أو لمح إلى تورطه في جريمة القتل. وأضاف الحاكم أن فرداً آخر من العائلة شهد بأن روبنسون أصبح مسيساً أكثر في السنوات الأخيرة.

مشيراً إلى أن محادثة جرت أخيراً مع أحد الأقارب ذكر خلالها تايلر روبنسون زيارة كيرك المقبلة إلى ولاية يوتا للمشاركة في مناظرة عامة في جامعة، وقد شارك عداءه تجاهه وتجاه آرائه. وقال كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: بعد 33 ساعة من الجريمة، قُبض على المشتبه به.

وشارك مئات العناصر من 20 وكالة لإنفاذ القانون في عملية البحث عن القاتل. وتعتقد الشرطة أن المهاجم أطلق رصاصة واحدة من سطح مبنى يقع على بعد 180 متراً، وأصاب كيرك في العنق.

وأظهر تسجيل مصور أثناء المؤتمر الصحافي، شخصاً يركض على سطح مبنى في الجامعة قبل أن يقفز إلى الأرض ويتوجه نحو أشجار خارج الحرم الجامعي، وهو الموقع حيث عُثر -على ما يبدو- على بندقية عالية الطاقة.