ترامب يعلن القبض على المشتبه به في قتل تشارلي كيرك

وأضاف: إن الشخص الذي سلمه كان على صلة بأجهزة إنفاذ القانون، وقد اصطحبه إلى ضابط أمريكي -كان رائعاً- وتوجهوا بعدها إلى مقر الشرطة.. وهو هناك الآن.
وأضاف: لقد قبضنا عليه، مشيراً إلى أن أحد أفراد عائلة المشتبه به اتصل بصديق للعائلة، اتصل بدوره بالسلطات لإبلاغها بأن روبنسون اعترف لهم أو لمح إلى تورطه في جريمة القتل. وأضاف الحاكم أن فرداً آخر من العائلة شهد بأن روبنسون أصبح مسيساً أكثر في السنوات الأخيرة.
مشيراً إلى أن محادثة جرت أخيراً مع أحد الأقارب ذكر خلالها تايلر روبنسون زيارة كيرك المقبلة إلى ولاية يوتا للمشاركة في مناظرة عامة في جامعة، وقد شارك عداءه تجاهه وتجاه آرائه. وقال كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: بعد 33 ساعة من الجريمة، قُبض على المشتبه به.
وأظهر تسجيل مصور أثناء المؤتمر الصحافي، شخصاً يركض على سطح مبنى في الجامعة قبل أن يقفز إلى الأرض ويتوجه نحو أشجار خارج الحرم الجامعي، وهو الموقع حيث عُثر -على ما يبدو- على بندقية عالية الطاقة.