ترامب يستضيف رئيس وزراء قطر الجمعة

يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على العشاء الجمعة في منتجعه للغولف في بيدمنستر بولاية نيوجيرزي، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يحضر المبعوث الخاص ستيف ويتكوف الاجتماع الذي يأتي بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مسؤولين من حماس في الدوحة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت في وقت متأخر من أمس الخميس أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في البيت الأبيض بواشنطن.

وأفاد موقعا بوليتيكو وأكسيوس بأنه من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء أيضا بالرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه.دي فانس والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.

وحاولت إسرائيل قتل قيادات سياسية من حركة (حماس) في الهجوم الذي شنته يوم الثلاثاء، مصعدة بذلك أعمالها العسكرية في المنطقة.

وأثار الهجوم تنديدا دوليا واسعا بالنظر لأنه قد يتسبب في تصعيد التوتر في منطقة متوترة بالفعل. وندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الخميس بالهجوم الذي تعرضت له العاصمة القطرية الدوحة في الآونة الأخيرة، لكنه لم يذكر إسرائيل في البيان الذي وافقت عليه كل الدول الأعضاء البالغ عددها 15 ومن بينها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.

وأكد ترامب يوم الثلاثاء أن قرار إسرائيل بضرب قطر اتخذه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وشدد على أن الهجوم على قطر لا يخدم المصالح الأمريكية ولا الإسرائيلية. وعبر ترامب عن استيائه من الضربة.

وكان ترامب قد تعهد بإنهاء حرب إسرائيل في غزة عندما تولى منصبه في يناير، لكن هذا الهدف ظل بعيد المنال.