ترامب يعتزم إرسال الحرس الوطني إلى ممفيس لمكافحة الجريمة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يعتزم إرسال قوات من الحرس الوطني إلى مدينة ممفيس بولاية تينيسي، في إطار جهود لمواجهة تصاعد معدلات الجريمة، مشيرا إلى أن الخطوة تحظى بدعم كل من حاكم الولاية ورئيس بلدية المدينة.

وقال ترامب، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، على قناة فوكس نيوز، إن: "رئيس بلدية المدينة سعيد" و"الحاكم سعيد" بشأن النشر المرتقب للحرس الوطني. ويُذكر أن رئيس بلدية مدينة ممفيس ديمقراطي، والحاكم جمهوري.

وأوضح ترامب أن المدينة "مضطربة بشدة" و"سنقوم بإصلاح ذلك تماما كما فعلنا في واشنطن"، حيث أرسل الحرس الوطني وزاد من انتشار الأجهزة الفيدرالية لإنفاذ القانون.