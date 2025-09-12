ترامب يعلن إلقاء القبض على المشتبه به في قتل تشارلي كيرك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بأنه تم توقيف المشتبه به في قتل الناشط اليميني تشارلي كيرك بعد عملية بحث واسعة النطاق.

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" في مقابلة على الهواء مباشرة "سلّمه شخص مقرّب منه جدا".

وكان ترامب دعا أمس الخميس أنصاره إلى الردّ بطريقة "غير عنيفة" على اغتيال حليفه الوثيق المؤثر المحافظ تشارلي كيرك الذي قُتل بالرصاص خلال فعالية جامعية.

وقال الرئيس الجمهوري إنّ الراحل "كان يناضل من أجل اللاعنف. هذه هي الطريقة التي أودّ أن يردّ بها الناس" على اغتياله، مشيرا، من دون أيّ تفاصيل، إلى أنّ لديه "مؤشّرا" على دوافع مطلق النار الذي ما زال طليقا.

وأعلنت الشرطة الفدرالية أنّها تتابع خيوطا عديدة في تحقيقاتها، لكن من دون أن توقف حتى الساعة أيّ مشتبه به.

وتشارلي كيرك، حامل راية الشباب المؤيد لترامب والذي بات اليمين الأمريكي ينظر إليه كـ"شهيد"، اغتيل الأربعاء برصاصة في العنق أثناء مشاركته في نقاش عام في إحدى جامعات ولاية يوتا، غربي الولايات المتحدة.