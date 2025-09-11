مجلس الأمن يدين الاعتداء على قطر.. ويتفادى تسمية المعتدي الإسرائيلي

ندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم "الخميس" بالاعتداء الذي شُن مؤخرا على العاصمة القطرية الدوحة، لكنه لم يذكر إسرائيل في البيان الذي وافقت عليه كل الدول الأعضاء البالغ عددها 15 ومن بينها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.

وجاء في البيان، الذي صاغته بريطانيا وفرنسا، أن "أعضاء المجلس شددوا على أهمية خفض التصعيد وعبروا عن تضامنهم مع قطر. وأكدوا على دعمهم لسيادة قطر وسلامة أراضيها".

وأضاف المجلس "أكد الأعضاء على ضرورة أن يظل إطلاق سراح الرهائن، بما في ذلك من قتلتهم حركة حماس، وإنهاء الحرب والمعاناة في غزة أولويتنا القصوى".







