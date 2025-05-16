ترامب لن يشارك في محادثات السلام في تركيا لرؤية حفيده الجديد





ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد لقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين "بأسرع ما يمكن" لكنه لن يحضر محادثات اليوم الجمعة في تركيا واختار بدلا من ذلك العودة إلى واشنطن لرؤية حفيده الجديد.

وفي حديثه خلال زيارته للإمارات، قال ترامب إن ابنته تيفاني أنجبت للتو طفلا وأنه يريد رؤية حفيده في أقرب وقت ممكن.

وكان ترامب قد ترك سابقا الباب مفتوحا أمام احتمال القيام بزيارة في اللحظة الأخيرة من منطقة الخليج لحضور المحادثات في تركيا، التي تركز على إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وقال إنه لن يكون هناك أي تقدم حقيقي في جهود السلام حتى يلتقي بشكل شخصي مع بوتين.

وأضاف "سننجز ذلك. علينا أن ننجزه" وتابع أن " 5000 شاب يقتلون أسبوعيا في المتوسط".

ومن المقرر أن ينطلق في إسطنبول ، اجتماع ثلاثي آخر بين تركيا وروسيا وأوكرانيا اليوم الجمعة .

وستكون هذه أول محادثات مباشرة بين أوكرانيا وروسيا منذ ربيع عام 2022، بعد وقت قصير من بدء الحرب على نطاق واسع.