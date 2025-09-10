ترامب عن انتهاك روسيا للمجال الجوي البولندي: ها نحن نبدأ من جديد!

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إلى "انتهاك" طائرات روسية مسيّرة المجال الجوي لبولندا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "ما قصة روسيا وانتهاكها المجال الجوي البولندي بطائرات مسيّرة؟ ها نحن نبدأ من جديد!"، فيما أعلن البيت الأبيض أنه سيتحدث قريباً مع نظيره البولندي كارول ناوروكي.



وكانت بولندا أعلنت إسقاط طائرات مسيرة يشتبه في أنها روسية بعد دخولها مجالها الجوي اليوم الأربعاء، بدعم من طائرات عسكرية من دول حليفة أعضاء بحلف شمال الأطلسي، وهي المرة الأولى التي يُعلن فيها أن دولة عضواً بالحلف لجأت إلى إطلاق النار خلال حرب روسيا في أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أمام البرلمان "هذه العملية تجعلنا أقرب ما يكون إلى صراع مفتوح منذ الحرب العالمية الثانية"، لكنه أضاف: "لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأننا على شفا حرب".

وأفاد مسؤولون بأن طائرات بولندية مقاتلة من طراز إف-16 وطائرات هولندية من طراز إف-35 وطائرات مراقبة إيطالية من طراز (أواكس) وطائرات للتزود بالوقود في الجو تابعة لحلف شمال الأطلسي انطلقت في عملية لإسقاط طائرات مسيرة اخترقت المجال الجوي البولندي بدءاً من مساء أمس الثلاثاء حتى وقت مبكر من الصباح.

ونفت موسكو مسؤوليتها عن الواقعة، وقال دبلوماسي كبير في بولندا إن الطائرات المسيرة جاءت من اتجاه أوكرانيا. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن طائراتها المسيرة نفذت هجوماً كبيراً على منشآت عسكرية في غرب أوكرانيا، لكنها لم تكن تخطط لقصف أي أهداف في بولندا.

وكان قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا من بين قادة حلف شمال الأطلسي الذين نددوا بشدة بالتوغل الروسي.