أمريكا تقترب من إبرام اتفاق نووي مع إيران

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، إن الولايات المتحدة تقترب جداً من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وإن طهران وافقت إلى حد ما على الشروط.
وأضاف ترامب: «نجري مفاوضات جادة للغاية مع إيران، من أجل سلام طويل الأمد. نقترب من التوصل إلى اتفاق ربما دون الحاجة إلى فعل ذلك الأمر، هناك خطوتان للقيام بذلك، هناك خطوة لطيفة للغاية، وهناك خطوة عنيفة، لكنني لا أريد القيام بذلك بالطريقة الثانية».
إلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصدرين آخرين مطلعين قولهم، إن إدارة ترامب قدمت لإيران مقترحاً للتوصل إلى اتفاق نووي، خلال الجولة الرابعة من المفاوضات، الأحد.
ونقل عن المسؤول قوله، إن إيران ستلتزم بعدم صنع أسلحة نووية مطلقاً، والتخلص من مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب، وستوافق على تخصيب اليورانيوم فقط إلى المستويات الأدنى اللازمة للاستخدام المدني، والسماح للمفتشين الدوليين بالإشراف على العملية.
وأضاف «الأمر لا يزال ممكناً. إذا نفذ الأمريكيون ما يقولونه فسنتمكن بالتأكيد من إقامة علاقات أفضل، وهو ما سيحسن الوضع في المستقبل القريب».
وبخصوص خفض مخزونات اليورانيوم المخصب أشار المصدر إلى أن طهران تريد أيضاً نقله على عدة مراحل، وهو ما لا توافق عليه الولايات المتحدة أيضاً، مشيراً إلى أن هناك خلافاً أيضاً حول الوجهة، التي سينقل إليها اليورانيوم عالي التخصيب».