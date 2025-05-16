أمريكا تقترب من إبرام اتفاق نووي مع إيران

في تطور لافت للملف النووي الإيراني كشفت واشنطن عن أنها تقترب من التوصل إلى اتفاق مع طهران، فيما أعربت إيران عن استعدادها لقبول اتفاق مقابل رفع العقوبات.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، إن الولايات المتحدة تقترب جداً من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وإن طهران وافقت إلى حد ما على الشروط.

وأضاف ترامب: «نجري مفاوضات جادة للغاية مع إيران، من أجل سلام طويل الأمد. نقترب من التوصل إلى اتفاق ربما دون الحاجة إلى فعل ذلك الأمر، هناك خطوتان للقيام بذلك، هناك خطوة لطيفة للغاية، وهناك خطوة عنيفة، لكنني لا أريد القيام بذلك بالطريقة الثانية».

إلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصدرين آخرين مطلعين قولهم، إن إدارة ترامب قدمت لإيران مقترحاً للتوصل إلى اتفاق نووي، خلال الجولة الرابعة من المفاوضات، الأحد.

وعلى الرغم من تصريحات مصدر إيراني مطلع على المفاوضات، بأنه لا تزال هناك فجوات يتعين سدها في المحادثات مع الولايات المتحدة، قال مسؤول إيراني، إن طهران مستعدة لقبول اتفاق مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

ونقل عن المسؤول قوله، إن إيران ستلتزم بعدم صنع أسلحة نووية مطلقاً، والتخلص من مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب، وستوافق على تخصيب اليورانيوم فقط إلى المستويات الأدنى اللازمة للاستخدام المدني، والسماح للمفتشين الدوليين بالإشراف على العملية.

وأضاف «الأمر لا يزال ممكناً. إذا نفذ الأمريكيون ما يقولونه فسنتمكن بالتأكيد من إقامة علاقات أفضل، وهو ما سيحسن الوضع في المستقبل القريب».

وقال المصدر الإيراني، إنه على الرغم من استعداد إيران لتقديم ما تعتبره تنازلات، فإن «المشكلة تكمن في أن الولايات المتحدة غير مستعدة لرفع عقوبات كبيرة في المقابل.

وبخصوص خفض مخزونات اليورانيوم المخصب أشار المصدر إلى أن طهران تريد أيضاً نقله على عدة مراحل، وهو ما لا توافق عليه الولايات المتحدة أيضاً، مشيراً إلى أن هناك خلافاً أيضاً حول الوجهة، التي سينقل إليها اليورانيوم عالي التخصيب».

ومن المنتظر انطلاق جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا في تركيا، اليوم، إذ قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن المحادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستجري الجمعة في إسطنبول، وأكدت مصادر دبلوماسية فرنسية أن المحادثات ستجري على مستوى مسؤولين سياسيين.