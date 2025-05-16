إفشال مخطط ضد قاعدة أمريكية وتوقيف جندي سابق مرتبط بـ«داعش»

أعلنت السلطات توقيف أمريكي كان عنصراً في الحرس الوطني، بشبهة التخطيط لمهاجمة قاعدة عسكرية لحساب تنظيم داعش الإرهابي في ميشيغن بشمال شرق الولايات المتحدة.

وأوقف عمار عبد المجيد محمد سعيد البالغ 19 عاماً، وهو من سكان ملفينديل في ولاية ميشيغن، والعضو السابق في الحرس الوطني لجيش ميشيغن، بعد محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار بقاعدة عسكرية أمريكية في وورن بولاية ميشيغن لحساب تنظيم داعش الإرهابي.

وفقاً لبيان صادر عن السلطات القضائية والعسكرية، وقد أوقع به عنصران في القوى الأمنية الأمريكية، بعدما كشف لهما مخططه، وفي أبريل الماضي أخبره العميلان أنهما سينفذان خطته، بحسب الشكوى الواردة في البيان.

وأضاف البيان أن المتهم قدم بعد ذلك مساعدة مادية للمخطط الهجومي، بما في ذلك توفير ذخيرة ومخازن خارقة للدروع والتحليق بمسيرة فوق القاعدة لاستطلاع عملياتي، وتدريب العملاء على استخدام الأسلحة النارية، وصنع قنابل حارقة لاستخدامها في الهجوم، والتخطيط لتفاصيل الهجوم وخصوصاً كيفية دخول القاعدة والمبنى الذي سيتم استهدافه.

وأوقف الثلاثاء وهو اليوم المحدد لتنفيذ الهجوم، ويواجه عقوبة السجن 20 عاماً. وقال ريت آر كوكس، القائد العام لقيادة مكافحة التجسس في سلاح البر، إن توقيف هذا الجندي السابق تذكير صارخ بأهمية جهودنا في مجال مكافحة التجسس في تحديد وتحييد الذين يسعون إلى الإضرار بأمتنا. والحرس الوطني قوة احتياط تابعة للجيش الأمريكي.