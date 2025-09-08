ترامب يدفع 83.3 مليون دولار ثمن التشهير بــ جين كارول

أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية حكماً بحصول الصحفية إي. جين كارول على 83.3 مليون دولار في قضية تشهير ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على خلفية هجماته المتكررة عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن اتهمته بالاعتداء الجنسي.

وفي حكم صدر يوم الاثنين، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية استئناف ترامب ضد قضية التشهير، ووجدت أن "تعويضات هيئة المحلفين عادلة ومعقولة".

وكان ترامب قد دفع بأنه لا ينبغي عليه دفع المبلغ نتيجة لقرار المحكمة العليا بتوسيع نطاق حصانته الرئاسية، كما طلب محاموه إجراء محاكمة جديدة.

وصدر حكم التشهير بمبلغ 83.3 مليون دولار من قبل هيئة محلفين مدنية على خلفية الهجمات المتكررة لترامب على كارول، التي اتهمته بالاعتداء عليها جنسياً في متجر متعدد الأقسام خلال التسعينيات.

وكانت هيئة محلفين مدنية في مانهاتن قد أصدرت حكماً بقيمة 88.3 مليون دولار العام الماضي بعد محاكمة تركزت على هجمات ترامب المتكررة على كارول عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وجاء هذا الحكم بعد محاكمة منفصلة، تبين فيها مسؤولية ترامب عن الاعتداء الجنسي على كارول، وأمرته بدفع 5 ملايين دولار. وقد أيدت محكمة استئناف ذلك الحكم في ديسمبر الماضي.

وفي مذكراتها، وصفت كارول كيف أن لقاءً عابراً مع ترامب في متجر "برجدورف جودمان" في شارع "فيفث أفنيو" عام 1996 بدأ بمغازلة بينهما، ثم انتهى بعراك عنيف داخل غرفة قياس الملابس. وقالت كارول إن ترامب صدمها نحو جدار غرفة القياس، وأنزل سروالها الضيق وجثم بجسده عليها.

ووجدت هيئة المحلفين ترامب مسؤولاً عن الاعتداء الجنسي، لكنها استنتجت أنه لم يرتكب عملية اغتصاب، كما هو محدد بموجب قانون ولاية نيويورك.

وقد أنكر ترامب مراراً وقوع الحادث، واتهم كارول باختلاقه للمساعدة في التسويق لكتابها. وقال أيضاً إن كارول "ليست من نوعي المفضل".