قمة بريكس تطلق شرارة التوتر مع واشنطن

اعتبر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الاثنين، خلال اجتماع عبر الفيديو لمجموعة "بريكس"، أن الانتشار العسكري الأميركي في منطقة البحر الكاريبي "عامل توتر".

وقال في كلمة بثتها قناة رئاسة جنوب إفريقيا على يوتيوب: "إن انتشار القوات المسلحة لأكبر قوة (عالمية) في البحر الكاريبي عامل توتر يتعارض مع الطابع السلمي لهذه المنطقة".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد نشرت قوات في المنطقة لمواجهة ما سمته عصابات المخدرات، والتي تتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالارتباط بها، مما تسبب في تصاعد التوترات مع كاراكاس. وبعد نشر سفن حربية في المنطقة، أعلنت واشنطن إرسال عشر مقاتلات من طراز إف-35 إلى بورتوريكو، وهو إقليم تابع للولايات المتحدة، وذلك في إطار ما سمته حرب ترامب على تهريب المخدرات.

وتتّهم الولايات المتحدة مادورو بقيادة شبكة لتهريب المخدرات، ورفعت أخيراً إلى 50 مليون دولار المكافأة المالية لقاء معلومات تساعد في القبض عليه. وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب أن القوات الأميركية هاجمت في البحر الكاريبي قارباً محملًا بالمخدرات، ما أسفر عن مقتل 11 "إرهابياً يتاجرون بالمخدرات"، وقدمهم على أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراغوا" التي تعدها واشنطن "إرهابية".

من جهته، ندد مادورو بالوجود العسكري الأميركي، نافياً أي علاقة له بتهريب المخدرات، علماً بأن اثنين من أبناء أشقاء زوجته تمت إدانتهما سابقاً في نيويورك بتهمة تهريب الكوكايين.

وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد دعا إلى اجتماع قادة "بريكس" لمناقشة "الدفاع عن التعددية"، حسبما ذكرت الرئاسة البرازيلية. وشارك فيه الرئيس الصيني شي جينبينغ، والروسي فلاديمير بوتين، والجنوب إفريقي سيريل رامابوزا.