ترامب يطالب المحكمة العليا بإصدار أمر طارئ لاستمرار تجميد مساعدات أجنبية



طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا في البلاد إصدار أمر طارئ لاستمرار تجميد مساعدات أجنبية بمليارات الدولارات. وقدمت الإدارة الجمهورية طلبها اليوم الاثنين.

وتتركز هذه المعركة القانونية على نحو خمسة مليارات دولار من المساعدات التي وافق عليها الكونجرس، وقال الرئيس ترامب الشهر الماضي إنه لن ينفقها، وذلك من خلال تفعيل سلطة محل خلاف كانت آخر مرة استخدمها رئيس أمريكي قبل نحو 50 عاماً.

وقال محامو وزارة العدل لقاض اتحادي الشهر الماضي إنه سيتم إنفاق 6.5 مليارات دولار أخرى من المساعدات قبل نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر الجاري.

وفي الأسبوع الماضي، أصدر قاضي المحكمة الجزئية أمير علي حكماً بأن قرار الإدارة بحجب التمويل كان على الأرجح غير قانوني.