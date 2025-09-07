ترامب يعلن ميامي مكاناً لاستضافة «G20» العام المقبل



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن قمة مجموعة العشرين «G20» لعام 2026 ستعقد في ميامي بولاية فلوريدا.

وقال ترامب لصحفيين في المكتب البيضاوي: بينما نحتفل بالذكرى السنوية 250 لتأسيس أمتنا العام المقبل، سيكون للولايات المتحدة شرف استضافة قمة مجموعة العشرين هنا في أمريكا لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عاماً.

ورداً على سؤال عما إذا كانت القمة العالمية ستكون في نادي الجولف والمنتجع الخاص به، قال ترامب: حسناً، اعتقد أن الجميع يريد أن يكون هناك.

وقال ترامب: يسعدني أن أعلن أن قمة مجموعة العشرين لعام 2026 ستُعقد في واحدة من أعظم مدن بلدنا، ميامي الجميلة في ولاية فلوريدا، لن نجني أي أموال من ذلك بتاتاً، معتبراً أن الموقع الذي تم اختياره هو أفضل مكان للقمة.

وشدد ترامب، على أنه سيكون سعيداً بمشاركة الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين لعام 2026.



وكشف الرئيس الأمريكي، عن أنه لن يحضر قمة مجموعة العشرين المقررة في نوفمبر المقبل بجنوب أفريقيا، موضحاً أن نائبه جاي دي فانس سيمثل الولايات المتحدة في هذه القمة التي تجمع رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في التكتل.

وكان ترامب قد أبقى مشاركته في قمة هذا العام مفتوحة بسبب الخلافات السياسية مع الدولة المضيفة جنوب أفريقيا.

وتتولى جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الصناعية الرائدة والاقتصادات الناشئة هذا العام.

وتضم المجموعة 19 دولة، والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

وفي مايو الماضي، وجه ترامب خلال اجتماع في المكتب البيضاوي، اتهامات غير مبررة للرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوسا، بـارتكاب إبادة جماعية ضد المزارعين البيض.

ويرفض خبراء وحكومة جنوب أفريقيا بشدة، تصوير وجود إبادة جماعية.