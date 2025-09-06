منذ ربع قرن.. ترامب أول رئيس أمريكي في منصبه يحضر بطولة أمريكا المفتوحة

سيصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي في السلطة يحضر بطولة أمريكا المفتوحة للتنس منذ ربع قرن عندما ينضم للجماهير في نيويورك لحضور المواجهة المرتقبة بين يانيك سينر وكارلوس ألكاراز في نهائي فردي الرجال غدا الأحد.

وحضر الرئيس الجمهوري ترامب العديد من الفعاليات الرياضية للقاء مؤيدييه، لكنه قد لا يحظى بترحيب حار في نهائي أمريكا المفتوحة في مدينة نيويورك الديمقراطية.

وشاهد إحدى مباريات البطولة من المدرجات قبل توليه منصبه، وفي عام 2015 تعرض لصيحات استهجان بعض مشجعي التنس بعد فترة وجيزة من إطلاق حملته الرئاسية.

ويمكن لحاملي التذاكر أن يتوقعوا إجراءات أمنية استثنائية في مركز بيلي جين كينج الوطني للتنس في كوينز، موطن ترامب، حيث من المقرر أن تسجل البطولة الكبرى الأخيرة لعام 2025 العام الرابع على التوالي من الحضور الجماهيري القياسي.

وفي حين أن الملعب الشهير والذي يجذب عشاق التنس والمشاهير والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بانتظام، إلا أن البطولة لم تشهد رئيسا أمريكيا في منصبه منذ بيل كلينتون عام 2000.

وحضر باراك وميشيل أوباما البطولة عام 2023، بعد ست سنوات من مغادرة الرئيس الديمقراطي منصبه.

وقال المصنف الثاني ألكاراز إنه سيحاول ألا يفكر في ترامب وسط الجماهير وذلك أثناء سعيه للفوز بلقبه السادس في البطولات الأربع الكبرى.

وقال اللاعب الإسباني للصحفيين أمس الجمعة بعد فوزه على نوفاك ديوكوفيتش الحائز على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى في قبل النهائي "لا أريد أن أشعر بتوتر بسبب ذلك.

"لكنني أعتقد، كما تعلمون، أن حضور الرئيس الأمريكي للمباراة النهائية أمر رائع بالنسبة لرياضة التنس".