ترامب يوقع أمراً بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أمرا تنفيذيا ينص على تغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب".

وقال ترامب في تصريح لصحافيين في المكتب البيضوي بحضور الوزير بيت هيغسيث الذي بات "وزير الحرب"، إن الاسم الجديد "أكثر ملاءمة في ضوء وضع العالم راهنا".

ومنذ عودته للبيت الأبيض شرع ترامب في إعادة تسمية مجموعة من الأماكن والمؤسسات، بما في ذلك خليج المكسيك، وإعادة الأسماء الأصلية للقواعد العسكرية التي غيرت بعد احتجاجات على التسميات.

ويعد تغيير أسماء الوزارات أمرا نادرا، ويتطلب موافقة الكونغرس، لكن الجمهوريين يملكون أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ولم يُظهر قادة الحزب رغبة في معارضة أي من مبادرات ترامب العديدة.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية تُعرف باسم وزارة الحرب حتى عام 1949، عندما وحّد الكونغرس الجيش وقوات البحرية والقوات الجوية عقب الحرب العالمية الثانية، وقد اختير الاسم حينها جزئيًا للإشارة إلى أن الولايات المتحدة في العصر النووي تركّز على منع الحروب، بحسب المؤرخين.