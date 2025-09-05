واشنطن ترسل طائرات حربية إلى بورتوريكو لمكافحة عصابات

تعتزم الولايات المتحدة إرسال عشر طائرات مقاتلة من طراز إف-35 إلى بورتوريكو في إطار تعهد الرئيس دونالد ترامب محاربة عصابات المخدرات في منطقة الكاريبي، حسبما قالت مصادر مطلعة.

ويأتي نشر الطائرات في الأرض الأمريكية في ظل توترات متزايدة بشأن تعزيز واشنطن وجودها العسكري في المنطقة، مع إعلان البنتاغون أن طائرتين عسكريتين فنزويليتين حلقتا الخميس فوق سفينة تابعة للبحرية الأميركية.

ونشرت واشنطن سفنا حربية في جنوب البحر الكاريبي في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا.وأعلن ترامب أنّ القوات الأمريكية هاجمت في البحر الكاريبي الثلاثاء قارباً محمّلاً بالمخدّرات أبحر من فنزويلا متّجها إلى الولايات المتّحدة، ما أسفر عن مقتل 11 "إرهابي مخدّرات".

وهذا الهجوم يمثّل تصعيداً كبيراً من جانب الولايات المتحدة، التي اعتمدت لعقود على عمليات أمنية روتينية بدلاً من استخدام القوة المميتة لمصادرة المخدرات.

وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي بإدارة شبكة لتهريب المخدرات، وقد ضاعفت أخيراً مكافأة وضعتها لإلقاء القبض عليه إلى 50 مليون دولار.