بايدن خضع لجراحة لاستئصال خلايا سرطانية

أفادت شبكة "إن.بي.سي نيوز" أمس الخميس، نقلاً عن متحدث باسم الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، بأنه خضع في الآونة الأخيرة لجراحة لاستئصال خلايا سرطانية من جلده وأنه يتعافى جيداً.

والجراحة تلك شائعة، لعلاج حالات سرطان الجلد الأكثر انتشاراً.

وتمت العملية بعد أشهر من كشف بايدن (82 سنة) في مايو أنه جرى تشخيصه بسرطان البروستاتا، ووصف فريقه المرض بأنه عدواني لكنه حساس للهرمونات، مما يعني أن بإمكانه الاستجابة للعلاج.

وسبق أن خضع بايدن لإجراء لإزالة آفة جلدية خلال فحص طبي روتيني في عام 2023 أثناء ولايته الرئاسية، وجرى تحديد الآفة على أنها سرطان الخلايا القاعدية.