ترامب يضغط على زعماء أوروبا لوقف شراء النفط الروسي

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الزعماء الأوروبيين اليوم "الخميس" بأن على أوروبا التوقف عن شراء النفط الروسي الذي قال إنه يساعد موسكو في تمويل حربها على أوكرانيا.

وانضم ترامب إلى دعوة دول "تحالف الراغبين"، بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذين يجتمعون لمناقشة سبل مساعدة أوكرانيا.

وأضاف المسؤول "دعا الرئيس ماكرون والقادة الأوروبيون الرئيس ترامب إلى اجتماع ‘تحالف الراغبين‘. وأكد الرئيس ترامب ضرورة توقف أوروبا عن شراء النفط الروسي الذي يمول الحرب، إذ حصلت روسيا على 1.1 مليار يورو من مبيعات الوقود من الاتحاد الأوروبي في عام واحد".

وأضاف "وأكد الرئيس أيضا ضرورة ممارسة القادة الأوروبيين ضغوطا اقتصادية على الصين لتمويلها جهود روسيا الحربية".

جاءت تصريحات المسؤول الأمريكي في وقت يبحث فيه الأوروبيون مع ترامب سبل تكثيف الضغط على موسكو لدفعها إلى طاولة مفاوضات السلام، إلى جانب مناقشة الضمانات الأمنية التي يعتزمون توفيرها لأوكرانيا.

وبحسب الإليزيه، انطلق اللقاء بعد الساعة الثانية ظهراً بتوقيت باريس، بمشاركة القادة الأوروبيين الرئيسيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكان ترامب لمح "الأربعاء" إلى إمكانية فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا إذا لم تستجب لمتطلبات السلام، قائلاً إن "القرار في يد بوتين، وإذا لم نكن راضين عنه، فسترون أشياء تحدث".

ويأتي الاجتماع بينما يواصل "تحالف الراغبين" الذي يضم قرابة 30 دولة معظمها أوروبية دعم أوكرانيا عسكرياً، فيما تترقب عدة عواصم أوروبية ما ستقرره واشنطن قبل الالتزام بخطوات إضافية في الملف الأوكراني.