الرئيس الأمريكي: منعت حرباً نووية بين الهند وباكستان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تدخله حال دون وقوع «حرب نووية وخيمة» بين الهند وباكستان، بعدما وافق الطرفان على وقف لإطلاق النار، بعد أيام من المواجهات، فيما بدأت بوادر انفراجة لإنهاء التصعيد بين الهند وباكستان.

حيث أكد الجانبان عودة الهدوء، وأعادت نيودلهي فتح 32 مطاراً كانت قد أغلقتها خلال الاشتباكات مع جارتها باكستان، وأعادت سلطة المطارات في باكستان فتح مجالها الجوي بالكامل.وقالت هيئة المطارات الهندية، في بيان، إن المطارات الاثنين والثلاثين أصبحت مستعدة لإعادة التشغيل أمام الطيران المدني.

في السياق، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بكلمة متلفزة لمواطنيه إنه «تم وقف الحرب مؤقتاً»، فيما ذكر الجيش الهندي أن الحدود مع باكستان شهدت «أول ليلة هادئة في الأيام الأخيرة» بعد وقف إطلاق نار مفاجئ في نهاية الأسبوع.

وتم الاتفاق على هدنة، السبت الماضي، بعد أربعة أيام من هجمات صاروخية ومدفعية وبالطيران المسيّر بين البلدين، أسفرت عن مقتل 60 شخصاً على الأقل ونزوح الآلاف.

ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا كلاً من الهند وباكستان إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار ومواصلة الاتصالات، في وقت أكد الجيش الباكستاني إعادة إرسائه «مبدأ الردع»، بينما نوه نظيره الهندي بعودة الهدوء بين الجانبين.

وتحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت متأخر، أول من أمس، مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، وناقشا التوترات بين الهند وباكستان.

ودعا الوزيران البلدين إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار ومواصلة الاتصالات.وقال روبيو إن الولايات المتحدة تدعم الحوار المباشر بين الهند وباكستان، وتحث على مواصلة جهود تحسين الاتصالات.

وسبق ذلك إعلان الجيش الهندي، أمس، تأجيل المحادثات بين رئيسي العمليات العسكرية الهندية والباكستانية، التي كانت مخططة لبحث الخطوات التالية بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، الذي أعاد الهدوء إلى الحدود بين الجارتين النوويتين.