ترامب يهاتف زيلنسكي وقادة أوروبيين.. ولندن: لا يمكن الوثوق ببوتين

أفادت شبكة أكسيوس بأنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري في هذه الأثناء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني وعدد من القادة الأوروبيين لبحث تطورات الحرب في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "التلغراف" عن رئيس الوزراء البريطاني قوله إنّه "لا يمكن الوثوق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أي اتفاق سلام"، مؤكداً أنّ "التحالف الغربي لديه تعهد غير قابل للكسر تجاه أوكرانيا بدعم من الرئيس ترامب".

وأضاف رئيس الوزراء أنّ المرحلة المقبلة تتطلب "الذهاب إلى أبعد من ذلك في الضغط على بوتين لضمان وقف الأعمال العدائية".