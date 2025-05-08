غوغل يسبق ترامب في اعتماد مسمى «الخليج العربي»؟

اعتمد تطبيق خرائط "غوغل" تسمية الخليج العربي لمستخدميه في منطقة الشرق الأوسط، حيث بات التطبيق يتيح ظهور اسم "الخليج العربي" عند البحث عن المنطقة في التطبيق ذاته.

وإعادة تسمية تطبيق "غوغل" للمنطقة باسم "الخليج العربي" تتزامن مع الوقت الذي يعتزم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة المنطقة، الأسبوع المقبل.

في حين كشف مسؤولون أمريكيون لـ"أسوشيتد برس" أن ترامب يعتزم تغيير اسم الخليج إلى الخليج العربي أو خليج العرب داخل الولايات المتحدة، في إطار أعمال زيارته المقبلة للمنطقة.

ووفقاً للوكالة فإن خرائط غوغل في أمريكا باتت أيضاً تعتمد الخليج العربي عند البحث عن المنطقة.