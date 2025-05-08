واشنطن لطهران: طاقة نووية نعم.. سلاح نووي لا

اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المباحثات بين بلاده وإيران بشأن ملف طهران النووي تمضي على «المسار الصحيح»، مجدداً موقف واشنطن بعدم السماح لها بإنتاج السلاح النووي.

وقال فانس خلال لقاء مرتبط بمنتدى ميونيخ للأمن في واشنطن «نحن على المسار الصحيح». أضاف «لا نكترث إذا كان الناس يريدون الحصول على الطاقة النووية. لا مشكلة لدينا بذلك، لكن لا يمكنك أن تمتلك برنامجاً لتخصيب اليورانيوم يتيح لك الحصول على السلاح النووي، هنا نرسم الحد الفاصل».

وبدأت الولايات المتحدة وإيران مباحثات بوساطة عمان في 12 أبريل، سعياً للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي بعدما انسحبت واشنطن أحادياً في مثل هذا اليوم عام 2018، من الاتفاق الدولي المبرم في 2015.

خطوط حمراء

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن خطوط إيران الحمراء في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة ثابتة وواضحة، بحسب وكالة إرنا الإيرانية.

وأضافت: إننا نتحدث عن القضية النووية وملتزمون بالحفاظ على الخطوط الحمراء التي ذكرناها كثيراً من قبل، مضيفة: «طوال عشرين سنة، كان موقفنا ثابتاً دائماً ولم نتخلَ عن مواقفنا التي نعتبرها حقاً لنا».

وأضافت: إننا نعتبر الطاقة النووية ضرورية للاستخدامات السلمية وتلبية لاحتياجاتنا من الطاقة، ومن حق الشعب الإيراني أن يمتلك هذه الطاقة. وقالت: إن إيران أعلنت التزامها بالعملية الدبلوماسية.

وأثبتت ذلك على أرض الواقع والتزامها هذا لا يقتصر على الكلام، ومن هذا المنطلق شاركت في عدة جولات من المفاوضات باستعداد كامل، مضيفة، «نعلن من جديد على الطرف الآخر أن يثبت مواقفه».

ومن المرجح أن تُعقد جولة رابعة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل في العاصمة العُمانية مسقط، فيما أشارت وسائل إعلام رسمية إيرانية إلى احتمال إجراء المحادثات في 11 مايو.

وقال مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض لوكالة رويترز: إن الموعد لم يتحدد بعد وإن «المحادثات ستجرى على مدار يومين في مسقط».

وكان من المقرر في البداية عقد الجولة الرابعة من المفاوضات في الثالث من مايو في روما، لكن تم إرجاؤها. وذكرت عُمان التي تلعب دور الوساطة، أن التأجيل يعود إلى «أسباب لوجستية».

ووفقاً لموقع أكسيوس الإخباري، قال كبير المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف أيضاً إن واشنطن تحاول عقد الجولة المقبلة من المحادثات مطلع الأسبوع المقبل.