ترامب يعد بـ "إعلان مهم جداً" قبل جولته في الشرق الأوسط

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بـ"إعلان مهم جدا" قبل جولة شرق أوسطية سيجريها الأسبوع المقبل، لكنه لم يشأ إعطاء أي توضيح.

وقال الرئيس الأميركي في البيت الأبيض "أعتقد أنه قبل ذلك (الجولة)، سيكون لدينا إعلان مهم جدا جدا نصدره. لن أكشف ماهيته. وهو إيجابي للغاية".

وتابع "سيكون واحدا من أهم ما أعلن في السنوات الأخيرة في موضوع معيّن".

ولم يكشف ترامب أي تفاصيل. وجاء تصريحه لدى استقباله في المكتب البيضوي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي قال إنه سيترقب بحماسة كبيرة ما سيتم إعلانه.

يبدأ ترامب في الأسبوع المقبل جولة تقوده إلى السعودية وقطر والإمارات بين 13 مايو الجاري و16 منه، وستكون الأولى له خارج الولايات المتحدة في ولايته الرئاسية الثانية، علما بأنه أجرى زيارة مقتضبة لروما لحضور جنازة البابا فرنسيس.