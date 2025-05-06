ترامب: الحوثيون استسلموا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحوثيين "استسلموا" وأن الولايات المتحدة ستوقف القصف على اليمن "بأثر فوري". جاء ذلك خلال استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في البيت الأبيض، حيث أكد ترامب أن الحوثيين أعلنوا أنهم لم يعودوا يريدون القتال.

وأضاف ترامب: "ببساطة، لا يريدون القتال بعد الآن. سنوقف القصف، وقد استسلموا".

وتصاعدت التوترات في المنطقة منذ بداية حرب غزة، وزادت حدة المواجهات بعد إطلاق صاروخ من الحوثيين بالقرب من مطار بن جوريون الإسرائيلي، مما دفع إسرائيل إلى شن غارات جوية على ميناء الحديدة اليمني.

وفي وقت لاحق، استهدفت القوات الإسرائيلية المطار الرئيسي في اليمن بضربات جوية، في ثاني هجوم لها على الحوثيين خلال يومين، في ظل التوتر المتزايد بين الحركة وإسرائيل.