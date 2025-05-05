إدارة ترامب تقدم حوافز مالية للمهاجرين غير الشرعيين لمغادرة أمريكا

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الإثنين" إنها ستمنح مهاجرين غير نظاميين وافقوا على العودة طوعاً إلى بلادهم مبلغ ألف دولار، وستتولى تغطية تكاليف سفرهم.

وقال ترامب إن بعضا من المهاجرين غير النظاميين الذين يقرّرون الاستفادة من البرنامج سيكون بإمكانهم العودة بصورة قانونية إلى الولايات المتحدة.

وقال في تصريح لصحافيين خلال حفل في البيت الأبيض "سندفع لكل منهم مبلغا من المال وسنوفر لهم رحلة جميلة للعودة إلى المكان الذي أتوا منه".

وتابع "سنعمل معهم من أجل تمكينهم، ربما في يوم ما، مع قليل من العمل، من العودة إلى هنا إذا كانوا أناسا طيبين، إذا كانوا من اللطفاء الذين نريدهم" في الولايات المتحدة، وتابع "هذا الأمر سيمنحهم إمكان العودة إلى بلدنا".

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم في بيان "إلى الموجودين هنا بصورة غير نظامية، العودة الطوعية إلى بلادكم هي السبيل الأمثل والأكثر أمانا والأقل كلفة لمغادرة الولايات المتحدة وتجنّب التعرّض للتوقيف".

ولفتت الوزيرة في بيانها إلى أن وزارة الأمن الداخلي "تعرض حاليا توفير مساعدة مالية للسفر لأجانب مخالفين، ومبلغا ماليا ليعودوا إلى بلادهم" عبر تطبيق "سي بي بي هوم" التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود. و"سي بي بي هوم" هو تطبيق أنشأته وزارة الأمن الداخلي يمكّن المهاجرين غير النظاميين الراغبين بالعودة طوعا إلى بلادهم من القيام بذلك.

وقالت الوزارة إن المبلغ قدره ألف دولار وسيدفع للأشخاص المعنيين بعد التثبّت من عودتهم إلى بلادهم عبر التطبيق.

وفق بيان الوزارة فإن عودة المهاجرين غير النظاميين الطوعية إلى بلادهم هي "وسيلة كريمة لمغادرة الولايات المتحدة وستتيح لأجانب مخالفين تجنّب مواجهة مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك".

واضافت وزارة الأمن الداخلي إن "التقديرات تفيد بأن استخدام تطبيق سي بي بي هوم سيخفّض تكاليف الترحيل بنحو 70 بالمئة" حتى مع احتساب تغطية تكاليف السفر والمبلغ المالي.

ولفتت إلى أن المتوسّط الحالي لتكلفة توقيف مهاجر غير نظامي واحتجازه وترحيله تبلغ 17 ألفا و121 دولارا.

وأوردت الوزارة أن مهاجراً غير نظامي من هندوراس استفاد بالفعل من هذا البرنامج للعودة إلى بلاده. وكان ترامب تعهّد خلال حملته الرئاسية ترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين.

وبلغ عدد المهاجرين غير النظاميين 11 مليونا في العام 2022، وفق تقديرات لمركز بيو للأبحاث تستند إلى بيانات رسمية.

