ماسك: الحكومة الأمريكية تفتقر للكفاءة والحل في الذكاء الاصطناعي





وصف إيلون ماسك الحكومة الأمريكية بعدم الكفاءة، واقترح استخدام الذكاء الاصطناعي ليحل محل بعض المهام التي يؤديها حالياً بعض الموظفين، وفقاً لما ذكره أحد الحاضرين في الجلسة المغلقة بمؤتمر معهد "ميلكن" العالمي.

في محادثة واسعة النطاق يوم الأحد مع الممول مايكل ميلكن، تحدث ماسك أيضًا عن شركته المتخصصة في زراعة الأدمغة، نيورالينك، والتطورات الجارية في سبيس إكس، وفقًا للشخص نفسه، بحسب بلومبرج.

وتأتي تصريحات ماسك في الوقت الذي يستعد فيه لإنهاء دوره في قيادة وزارة كفاءة الحكومة، وهو المشروع الرائد لإدارة ترامب الذي يهدف إلى تقليص القوى العاملة الفيدرالية، وخفض التكاليف، وتفكيك الوكالات، بما في ذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال ماسك، أغنى رجل في العالم، في الأسابيع الأخيرة بأن عمله مع الوزارة شارف على الانتهاء.

ويواجه الرئيس التنفيذي لشركة " تسلا" ضغوطاً متزايدة لإعادة التركيز على شركة صناعة السيارات، في ظل تراجع المبيعات وتنامي قلق المستثمرين من تشتت انتباهه بين مشاريعه المختلفة. وكان ماسك قد صرح في مكالمة أرباح احيراً بأنه سيخصص وقتاً أكبر بكثير لتسلا بدءاً من مايو.

يذكر أن مؤتمر "ميلكن" يعقد خلال العام 2025 في نسخته الثامنة والعشرين، ويجمع بين كبار القادة الماليين وصناع السياسات والمشاهير في "بيفرلي هيلز" لمناقشة تأثر الأعمال بالتحديات العالمية. ومن المقرر أن يفتتح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الجلسات "الإثنين" بكلمة حول أسواق رأس المال العالمية.