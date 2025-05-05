ترامب يعرض ألف دولار مقابل العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين

في خطوة جديدة ضمن سياسة الهجرة الصارمة التي تنتهجها إدارة ترامب ، أعلنت عن تقديم ألف دولار للمهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، مقابل عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.

وأوضحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن البرنامج يشمل أيضًا مساعدة في تغطية تكاليف السفر، ويستهدف أولئك الذين يبلغون الحكومة عبر تطبيق "CBP One" بنيتهم العودة الطوعية.

كما أشارت الوزارة إلى أن من يسجّلون في البرنامج سيتم "تخفيض أولويتهم" في إجراءات الاحتجاز والترحيل من قبل سلطات الهجرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الترحيل الجماعي التي تمضي بها إدارة ترامب قدمًا، في وقت تشدد فيه الإدارة الجمهورية الضغط على الكونغرس لزيادة مخصصات الإنفاق الفيدرالي على مراقبة الحدود وتطبيق قوانين الهجرة.

يُذكر أن ملف الهجرة يمثل أحد المحاور الرئيسية في حملة ترامب الانتخابية، وسط جدل داخلي متصاعد حول كلفة تلك السياسات وتداعياتها على المجتمعات المهاجرة داخل الولايات المتحدة.