عمدة شيكاغو: خطة ترامب للتهجير "خارجة عن السيطرة"

اعترض عمدة شيكاغو، على ما وصفه بخطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الخارجة عن السيطرة" لزيادة عدد الضباط الفيدراليين في ثالث أكبر مدينة في البلاد، وهي خطوة قد يتم تنفيذها في غضون أيام.

وبموجب أمر تنفيذي وقعه عمدة شيكاغو براندون جونسون، سيتم منع إدارة شرطة شيكاغو من مساعدة السلطات الفيدرالية في إنفاذ قوانين التهجير المدني أو أي دوريات ونقاط توقيف مرورية أو نقاط تفتيش ذات صلة خلال فترة هذه الزيادة.

وأمر العمدة جميع إدارات المدينة بحماية الحقوق الدستورية لسكان شيكاغو "وسط إمكانية نشر عسكري وشيك لمكافحة الهجرة أو الحرس الوطني من جانب الحكومة الفيدرالية."

وعندما سئل خلال مؤتمر صحفي عن العملاء الفيدراليين الذين يفترض أنهم "يتلقون أوامر"، أجاب جونسون: "نعم، وأنا لا أتلقى أوامر من الحكومة الفيدرالية."

كما منع جونسون أيضا شرطة شيكاغو من ارتداء أغطية للوجه لإخفاء هوياتهم، وهو ما اعتمده معظم عناصر وكالة الهجرة والجمارك الفيدرالية منذ أن تولت إدارة ترامب المسؤولية هذا العام.

ووفقا لمسؤولين أميركيين، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة خطط لم يتم الإعلان عنها بعد، يمكن أن تبدأ الزيادة الاتحادية في شيكاغو في وقت مبكر من 5 سبتمبر وتستمر حوالي 30 يوماً.

ووصف المسؤولان حملة قمع الهجرة بأنها جزء من جهد أوسع لتوسيع وجود سلطات إنفاذ القانون الاتحادية في المدن الكبرى التي يديرها الديمقراطيون، كما حدث هذا الصيف في لوس أنجليس.

ويوم السبت، علق الرئيس دونالد ترمب على جريمة شيكاغو وحاكم إلينوي جي.بي. بريتزكر على منصته «تروث سوشيال»: «قتل ستة أشخاص، وأصيب 24 بطلق ناري، في شيكاغو في نهاية الأسبوع الماضي، وجي.بي. بريتزكر، الحاكم الضعيف والمثير للشفقة لإلينوي، قال للتو إنه لا يحتاج إلى مساعدة في منع الجريمة، إنه مجنون!!! من الأفضل له أن يصلح الأمر، بسرعة، وإلا فإننا قادمون!».