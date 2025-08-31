ترامب في رسالة غامضة للعالم: شيء كبير قادم

إعداد - موسى علي

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة من التساؤلات بعد نشره عبر منصته "تروث سوشيال" رابطاً يقود إلى منشور على منصة "إكس"، يتضمن صورته الشخصية مرفقة بعبارة غامضة.

وأرفق ترامب تلك الصورة بتعليق : "العالم سيفهم قريباً.. لا شيء قادر على إيقاف ما هو قادم."

ولم يقدّم ترامب أي توضيحات إضافية حول مغزى هذه الرسالة أو خلفية نشرها، ما فتح باب التكهنات حول ما قد يكون بصدد الإعلان عنه.

وتظهر الصورة المتداولة ترامب واقفاً في وضعية لافتة، حيث تبدو ذراعاه نصف ممدودتين مع رفع كفيه للأعلى، بينما يبرز كوكب الأرض بشكل واضح في خلفية المشهد.