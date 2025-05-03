واشنطن غير متفائلة بنهاية قريبة للحرب في أوكرانيا

لا تبدي واشنطن تفاؤلاً برقب نهاية الحرب في أوكرانيا، ما قد يؤدي إلى تخليها عن جهود الوساطة في وقت ما، وفيما يستمر الروس في إنشاء شريط أمني في المناطق الحدودية بمنطقة كورسك، أصيب العشرات في ضربة روسية في زابوريجيا بشرق أوكرانيا.

وقال نائب الرئيس الأمريكي، جيه.دي فانس: إن الحرب في أوكرانيا لن تنتهي في أي وقت قريب، وأضاف فانس وروبيو: إن السلام بيد الطرفين، قائلاً إنه لا تلوح في الأفق نهاية واضحة للصراع في أوكرانيا.

وأوضح فانس في مقابلة مع برنامج «سبيشال ريبورت مع بريت باير» على قناة فوكس نيوز: «الأمر متروك لهم للتوصل إلى اتفاق ووقف هذا الصراع الوحشي.. لن تنتهي قريباً يا بريت.. لن تنتهي قريباً»، مشيراً إلى أنه من الصعب تأكيد أن نهاية الحرب قريبة لأن الروس والأوكرانيين يجب أن يتخذوا الخطوة الأخيرة.

بدوره، أوضح وزير الخارجية، ماركو روبيو، أن الرئيس دونالد ترامب يحتاج إلى أن يرى انفراجة قريباً جداً. وصرح روبيو لقناة فوكس نيوز، بأن ترامب سيضطر إلى تحديد الوقت الذي سيخصصه لإنهاء الحرب إذا لم يحدث تقدم كبير في المفاوضات قريباً جداً، مضيفاً: «أعتقد أننا نعرف موقف أوكرانيا ونعرف موقف روسيا الآن.. إنهما أقرب، لكنهما لا يزالان مختلفين».

شريط أمني

إلى ذلك، أفادت روسيا، أمس، بأن قواتها تواصل إنشاء شريط أمني في المناطق الحدودية بمنطقة سومي الأوكرانية، بعد إخراج قوات كييف من منطقة كورسك على الجانب الآخر من الحدود بغرب روسيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان:

«أكملت وحدات من مجموعة قوات الشمال هزيمة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كورسك.. يستمر إنشاء شريط أمني في المناطق الحدودية بمنطقة سومي الأوكرانية».

وذكر تو ميجورز، وهو مدون حرب روسي يتابعه أكثر من 1.2 مليون مشترك، أن روسيا تعد لشن هجوم من جورافكا إلى بيلوفودي، وهما قريتان تقعان على الحدود في سومي. وكتب المدون: «بعد كسر جنودنا المظليين المقاومة العنيدة، تقدموا في منطقة لوكنيا وفي مناطق الغابات الحدودية في سومي».

ضربة روسية

كما أصيب نحو 30 شخصاً بينهم فتى ليل الخميس الجمعة، في ضربة روسية استهدفت منشآت في زابوريجيا بشرق أوكرانيا، وفق ما أعلن مسؤولون محليون. وكتب حاكم المنطقة إيفان فيدوروف على تلغرام: «أصيب 29 شخصاً نتيجة هجوم ليلي على زابوريجيا، من بين الجرحى فتى يبلغ 13 عاماً».

مشيراً إلى تلقي 12 شخصاً العلاج في مرافق طبية محلية. وفي وقت سابق، ذكر فيدوروف، أن الروس استهدفوا منشآت مدنية مثل مبانٍ سكنية وجامعة، في حين استمر عدد الجرحى في الارتفاع. ولاحقاً، ذكرت شركة السكك الحديد الأوكرانية في بيان، أن ورشة إصلاح القاطرات التابعة لها في زابوريجيا تعرضت لهجوم واسع.

حرب مسيرات

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، اعتراض منظومات الدفاع الجوي التابعة لها 121 مسيرة أوكرانية خلال الليل. وقالت في بيان: «تم تدمير 89 مسيرة فوق أراضي شبه جزيرة القرم، و23 فوق البحر الأسود، و4 مسيرات فوق أراضي إقليم كراسنودار.

إضافة لاثنتين فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحدة فوق كل من حوض بحر آزوف، وأراضي مقاطعتي بريانسك، وبيلغورود». وقال سلاح الجو الأوكراني، إن روسيا أطلقت 150 طائرة مسيرة خلال هجوم الليلة فبل الماضية. وذكر سلاح الجو أنه أسقط 64 طائرة مسيرة فيما لم تصل 62 أخرى إلى أهدافها بسبب التشويش الإلكتروني على الأرجح.