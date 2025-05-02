غروسي: واشنطن وطهران لا تسعيان لنسخة جديدة من اتفاق 2015

قبيل الجولة الرابعة من المفاوضات الأمريكية-الإيرانية، قال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن واشنطن وطهران لا تسعيان إلى نسخة جديدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بينما كشف موقع «أكسيوس»، نقلاً عن 3 مصادر، أنه قد يتم تأجيل الجولة الرابعة من محادثات واشنطن وطهران.

وشدد غروسي على أن «الاتفاق النووي الإيراني بات من الماضي»، مضيفاً: «لا أعتقد أن إيران وأمريكا تسعيان لنسخة جديدة من الاتفاق النووي». إلا أنه أوضح أن «تخصيب اليورانيوم مسألة محورية في التفاوض على أي اتفاق» جديد بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفاً أن تجميع كمية كبيرة من اليورانيوم العالي التخصيب في إيران «أمر يبعث على القلق».

وكشف غروسي أن هذه المسألة جزء من النقاشات الفنية الجارية بين إيران والولايات المتحدة.

يأتي هذا بعدما استأنفت الولايات المتحدة محادثاتها مع إيران بشأن برنامجها النووي. وسيجتمع المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون مجدداً في روما، يوم السبت المقبل، لكن موقع «أكسيوس» نقل عن 3 مصادر، أنه قد يتم تأجيل الجولة الرابعة من محادثات واشنطن وطهران.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، والذي فرض قيوداً صارمة على أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية، مقابل تخفيف العقوبات. كما عاود ترامب فرض عقوبات أمريكية شاملة. وأكد ترامب مراراً ثقته في التوصل إلى اتفاق جديد، من شأنه أن يمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية.