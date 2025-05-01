ترامب يتباهى أمام أنصاره بإنجازات 100 يوم

تباهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإنجازاته، لا سيما في ملف الهجرة، خلال تجمع حاشد في ولاية ميشيغان، احتفالاً بمرور 100 يوم على ولايته الرئاسية الثانية، في أكبر فعالية سياسية له منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وزار ترامب في فترة الظهيرة قاعدة سيلفريدج للحرس الوطني الجوي، ليعلن عن مهمة جديدة للطائرات المقاتلة، إلى جانب حاكمة ولاية ميشيغان الديمقراطية جريتشن ويتمر.

وبعد ذلك، ألقى خطاباً أمام آلاف المؤيدين في كلية ماكومب المجتمعية شمال مدينة ديترويت، مكنه من الاحتفال بقيادته لمرحلة من التغيير السريع في نهج الحكومة والسياسات الاجتماعية والسياسية والخارجية. وظهرت خلف المنصة شاشات إلكترونية ضخمة تحمل عبارة «100 يوم من العظمة».

بينما علّقت لافتات أصغر فوق أقسام مختلفة من الجمهور بشعارات مثل «اشترِ ما هو أمريكي. وظّف أمريكياً» و«وظائف! وظائف! وظائف!». ودافع ترامب أيضاً عن توجهات توسعية واسعة النطاق، إذ رفض استبعاد التدخل العسكري في غرينلاند وبنما، بل وذهب إلى حد اقتراح ضم كندا.

وأكد ترامب أن الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها حتى الآن وهزت العالم وزعزعت استقرار أمريكا، ما هي سوى البداية، مشدداً على أن أمريكا شهدت أكثر 100 يوم نجاحاً في تاريخها. وأضاف ترامب في خطاب طويل كان من حيث الشكل والمضمون أشبه بالخطابات التي كان يلقيها خلال حملته الانتخابية: «أفتقد الحملات الانتخابية».

ولم يوفر ترامب في خطابه أحداً من خصومه، من سلفه جو بايدن، إلى وسائل الإعلام الكاذبة، إلى القضاة إلى معارضيه الديمقراطيين اليساريين المجانين، إلى الدول الحليفة لبلاده.

لكنها مع ذلك نهبت الولايات المتحدة أكثر من الخصوم على صعيد التجارة، وصولاً حتى إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي لا يقوم بعمل جيد، وكذلك أيضاً دعاة حماية الأقليات على أنواعها، والمدافعين عن البيئة.

كما خصص ترامب حيزاً كبيراً من خطابه للدفاع عن الرسوم الجمركية التي فرضها والسياسة الحمائية التي ينتهجها، واعداً الأمريكيين بعصر ذهبي اقتصادي جديد.

كما استفاض الرئيس الجمهوري في خطابه في الحديث عن الإجراءات التي اتخذها لوقف الهجرة غير النظامية وترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وخلال الخطاب توقف ترامب ليتابع مع الحشد مقطع فيديو لمهاجرين تم ترحيلهم إلى السلفادور ظهر فيه رجال مقيدون بالأصفاد والسلاسل يتم حلق رؤوسهم، بينما راح الحشد يهتف «يو إس إيه! يو إس إيه!».

نتائج استطلاع

في الأثناء، أظهر استطلاع جديد للرأي لرويترز/إبسوس، أن نسبة تأييد ترامب ظلت ثابتة هذا الأسبوع، لكن الاستياء يتزايد حول طريقة تعامله مع الاقتصاد ونهجه المتشدد تجاه الهجرة، مع القلق من حرب تجارية عالمية والدفع باتجاه زيادة عمليات الترحيل.

وأظهر الاستطلاع الذي أُجري يوم الأحد أن 42 % من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون أداء الرئيس الجمهوري في منصبه، دون تغيير عن استطلاع سابق أجرته رويترز إبسوس قبل أسبوع. وظلت نسبة الذين لا يؤيدون رئاسته عند 53 %.

وانخفضت نسبة المؤيدين لإدارة ترامب للاقتصاد نقطة مئوية واحدة إلى 36 %، وهو أدنى مستوى في ولايته الحالية أو في فترة رئاسته بين عامي 2017 و2021، وارتفعت نسبة غير المؤيدين خمس نقاط لتصل إلى 56 %.

وقال نحو 11 % من المشاركين في استطلاع رويترز إبسوس، إن الهجرة هي أهم مشكلة تواجه الولايات المتحدة، مقارنة بـ14 % قالوا ذلك في أواخر يناير الماضي. ولم تتغير النسبة التي قالت إن الاقتصاد هو المشكلة الأكبر في الاستطلاع الأحدث إلا قليلاً عند 22 %. وشمل استطلاع رويترز إبسوس 1029 بالغاً أمريكياً على امتداد الولايات المتحدة وبلغ هامش الخطأ نحو 3 نقاط مئوية.