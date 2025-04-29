7.2 ملايين تراجع عدد الوظائف بأمريكا في مارس

تراجع عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة إلى 7.2 ملايين وظيفة خلال شهر مارس الماضي، وهو العدد الأقل منذ سبتمبر، في الوقت الذي تخيم فيه الحروب التجارية على التوقعات الاقتصادية.

وبلغ عدد الوظائف الخالية خلال فبرايرالماضي 7.5 ملايين وظيفة، وكان يبلغ 8.1 مليون وظيفة خالية خلال مارس من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تسجيل 7.5 ملايين وظيفة الشهر الماضي.

ورغم التراجع، مازال عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة مرتفعا بالمقاييس التاريخية، لكنه يتراجع باطراد منذ وصل إلى ذروته وكانت 12.1 مليون وظيفة في مارس 2022، عندما كان الاقتصاد يتعافى من تداعيات الإغلاق أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت سوق العمل الأمريكية مرونةً ملحوظة. وواصلت الشركات والمنظمات غير الربحية والهيئات الحكومية التوظيف في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الذي فرضه مجلس الاحتياط الاتحادي لمكافحة ارتفاع التضخم.