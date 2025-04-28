ترامب: كندا الولاية 51 العزيزة ولن تكون هناك حدود مصطنعة

علق الرئيس الامريكي دونالد ترامب "الإثنين" على يوم الانتخابات في كندا، عبر تكرار إعلانه أنه يتطلع لجعل البلاد تتخلى عن استقلالها وتنضم إلى الولايات المتحدة.

وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن كندا قد تصبح "الولاية الحادية والخمسين العزيزة.. لن تكون هناك حدود مرسومة بشكل مصطنع. تصوروا كم ستكون هذه الأرض رائعة".

وأضاف "وصول حر بلا حدود. كل شيء إيجابي بلا سلبيات. كما يفترض أن يكون!".

وأشار ترامب إلى أنه "لم يعد بإمكان أمريكا دعم كندا بمئات المليارات من الدولارات سنويا التي كنا ننفقها في الماضي. لا معنى لهذا إلا إذا كانت كندا ولاية!".

وتشهد كندا "الاثنين" انتخابات حاسمة لاختيار رئيس حكومة قادر على معالجة أزمة غير مسبوقة مع الولايات المتحدة والتفاوض مع الرئيس دونالد ترامب الذي أثار مخاوف في الدولة المجاورة جراء حربه التجارية وتهديداته بضمّها.

ومع أنّ اسم ترامب لا يظهر على بطاقات الاقتراع في كندا، إلا أنّه يحتل حيّزا مهما في أذهان جميع الكنديين.

وحض ترامب الناخبين الكنديين على "انتخاب الرجل الذي يملك القوة والحكمة لخفض ضرائبكم إلى النصف، وزيادة قوتكم العسكرية، مجانًا، إلى أعلى مستوى في العالم".

