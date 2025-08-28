" الأغذية العالمي": غزة على حافة الانهيار

قالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، في بيان عقب زيارتها لغزة، إن الأولوية القصوى حاليا هي تأمين وصول إنساني آمن وغير مقيد للأسر الأكثر ضعفا.

وأضافت أن عامين من الصراع تسببا في تشريد متكرر للأهالي ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية، مما دفع البعض لسحب الطعام من شاحنات المساعدات قبل وصولها لمستحقيها.

وأشارت ماكين إلى أن غزة على حافة الانهيار، وشددت على ضرورة تمكين برنامج الأغذية العالمي من استئناف شبكة توزيع الغذاء التي تشمل 200 نقطة، إلى جانب المطابخ والمخابز المجتمعية، لضمان الوصول إلى الفئات الأشد احتياجا.

ولفتت إلى أنها التقت خلال زيارتها لدير البلح وخان يونس، بأطفال يعانون من سوء تغذية حاد، وقالت إن ملامحهم تغيرت بشكل يصعب التعرف عليهم.

وأكد البرنامج أن كمية المساعدات التي دخلت غزة الشهر الماضي زادت بشكل طفيف لكنها لا تزال غير كافية لدعم مليوني شخص، داعيًا لتسريع التصاريح وضمان وصول آمن للمدنيين والعاملين الإنسانيين.