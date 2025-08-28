البيت الأبيض: ترامب لم يفاجأ بالضربات الروسية على كييف

قال البيت الأبيض "الخميس" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لم يكن سعيدا" بالضربات الروسية القاتلة على العاصمة الأوكرانية لكنه لم يفاجأ بها، ودعا "الجانبين" إلى إنهاء الحرب.

وصرّحت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لصحافيين "لم يكن "ترامب" سعيدا بهذه الأنباء، لكنه لم يفاجأ بها أيضا. البلدان في حالة حرب منذ فترة طويلة".

وأضافت "شنّت روسيا هذا الهجوم على كييف، وعلى نحو مماثل، استهدفت أوكرانيا أخيرا مصافي نفط روسية"، مشيرة إلى أن ترامب قد يدلي بمزيد من التعليقات بشأن هذه المسألة في وقت لاحق.

وقُتل 19 شخصا على الأقل بضربة روسية بمسيّرات وصواريخ على مبان سكنية في هجوم من الأعنف خلال الحرب المستمرة منذ العام 2022. كما استُهدفت بعثة الاتحاد الأوروبي ومبنى ثقافي تابع للحكومة البريطانية.

وتعهّد ترامب إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة من توليه منصبه، لكنه أقر لاحقا بأنها مهمة أصعب مما كان يتوقع.

وعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا في وقت سابق من هذا الشهر لكنها لم تحقق أي تقدم.

وقالت ليفيت إن ترامب عمل "أكثر من أي شخص آخر" من أجل السلام، لكنها كررت تعليقات سابقة للرئيس الامريكي ألقت بعض اللوم على أوكرانيا التي غزتها روسيا في فبراير 2022 وقالت "قد لا يكون الجانبان في هذه الحرب مستعدين لإنهائها بأنفسهما".

وأضافت "الرئيس يريد إنهاء هذه الحرب لكن يجب أن تكون هناك إرادة لدى رئيسَي هذين البلدين... لإنهاء هذه الحرب أيضا".