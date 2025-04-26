ترامب وزيلينسكي.. ماذا جرى في اجتماع الـ15 دقيقة؟

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت، أن اجتماعه في الفاتيكان مع نظيره الأميركي دونالد ترامب قد يكون حدثًا تاريخيًا إذا تحقق السلام الذي ناقشوه لإنهاء حرب أوكرانيا مع روسيا.

وكتب زيلينسكي في منشور على منصة "تيليغرام": "اجتماع جيد. تمكنا خلال اللقاء الثنائي من مناقشة الكثير من القضايا. نأمل أن تؤدي كل الأمور التي تحدثنا عنها إلى نتائج".

وأضاف أن المواضيع التي تناولها اللقاء شملت "حماية أرواح شعبنا، والتوصل إلى وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار، وإرساء سلام موثوق ودائم يمنع تكرار الحرب".

وتابع زيلينسكي قائلًا: "كان لقاءً رمزيًا للغاية، يحمل إمكانية أن يصبح حدثًا تاريخيًا إذا تمكنا من تحقيق نتائج مشتركة. شكرًا لك، الرئيس دونالد ترامب!".

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش جنازة البابا فرنسيس استمر 15 دقيقة وتم عقده في كنيسة القديس بطرس.

وقال ستيفن تشونج مدير الاتصالات في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى "نقاشا مثمرا للغاية" مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في روما قبيل المشاركة في جنازة البابا فرنسيس اليوم السبت.

وهذا هو أول لقاء بين ترامب وزيلينسكي منذ اجتماعها بالبيت الأبيض في فبراير والذي شهد مشادة كلامية بينهما.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب زيلينسكي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن اجتماع الرئيس مع نظيره الأمريكي اليوم كان "بناء".