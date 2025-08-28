قرار جديد من الولايات المتحدة بشأن تأشيرات الطلاب والصحفيين





تعتزم الحكومة الأمريكية تقليص فترة صلاحية تأشيرات الطلاب والصحفيين.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أمس الأربعاء إن تأشيرات الدخول التي تتيح للطلاب الأجانب البقاء في الولايات المتحدة سوف تكون صالحة لأربعة أعوام كحد أقصى.

وحاليا، يحصل الطلاب على تأشيرة تغطي طوال فترة برنامجهم الأكاديمي، الذي يمكن أن يستمر خمسة أعوام في حال الدراسة من أجل الحصول على الدكتوراه. كما ينص مقترح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقليص صلاحية تأشيرات العاملين في مجال الإعلام إلى 240 يوما.

ويتردد أنه يمكن تمديد تأشيرات الصحفيين بنحو 240 يوما إضافية، ولكن لا يجب أن تستمر صلاحيتها لفترة أطول من فترة المهمة الصحفية.

ويتعين التقدم بطلب لتمديد صلاحية التأشيرة لدى وكالة دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية، التي ستقوم بمزيد من الفحوصات. وعلى سبيل المثال، تم مؤخرا إصدار تأشيرات لصحفيين من ألمانيا تمتد صلاحيتها لفترة تصل إلى خمسة أعوام.