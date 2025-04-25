اتهامات خطيرة ضد منصة "آكت بلو".. ترامب يحرّك العدالة ويُلوّح بالتدخل الأجنبي

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، وزارة العدل بفتح تحقيق بشأن منصة رئيسية لجمع التبرعات تستخدمها المعارضة الديمقراطية، والتي ردّت باتهامه بإساءة استخدام سلطته لتحقيق أهداف سياسية.

ووقّع الرئيس الجمهوري وثيقة توعز إلى وزيرة العدل بام بوندي بفتح تحقيق في مزاعم حول تبرعات أجنبية وأخرى غير قانونية تصبّ في منصات لجمع التبرعات، من بينها منصة "آكت بلو" (ActBlue)، التي يعتمد عليها الديمقراطيون في جمع أموال عبر الإنترنت، مخصصة خصوصًا للحملات الانتخابية.

وقال ترامب إن التحقيق يجب أن يركّز على استخدام "منصات جمع تبرعات لتقديم مساهمات وهمية، ومساهمات من الخارج إلى مرشحين ولجان سياسية أمريكية، وهو أمر غير قانوني". وذكر تحديدًا منظمة "آكت بلو".

من جهته، هاجم إيلون ماسك، المستشار المقرب من ترامب، هذه المنظمة مرارًا، متهمًا إياها بالاحتيال، دون أن يقدّم أي دليل.

وقد يعوق تحقيق من هذا النوع قدرة الديمقراطيين على المنافسة في انتخابات منتصف الولاية المقررة العام المقبل، والتي ستحدّد الجهة التي ستسيطر على الكونغرس حتى نهاية الولاية الثانية لترامب.

وتُعدّ المساهمات المالية من متبرعين يقدّمون الأموال نيابة عن آخرين، وكذلك التبرعات الأجنبية للمرشحين السياسيين، مخالفة للقانون الأمريكي.

وفي الثاني من أبريل، أصدرت ثلاث لجان في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، تقريرًا أشار إلى "وقوع عمليات احتيال واسعة النطاق، بما في ذلك من مصادر أجنبية"، عبر منصة "آكت بلو".

وسارع عدد من الديمقراطيين، بينهم السناتور روبن غاليغو من أريزونا، إلى دعوة أنصارهم للتبرع "طالما كان ذلك ممكنًا"، فيما لجأ آخرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لاتهام ترامب باستغلال منصبه سياسيًا.

وكتب الخبير الاستراتيجي الديمقراطي مايك نيلس، المستشار السابق للمرشحة الرئاسية لعام 2024 كامالا هاريس، عبر منصة "إكس":"شعبيته تنهار، وهو يشعر بالذعر من احتمال خسارة انتخابات منتصف الولاية".