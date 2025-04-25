شجار بين ماسك ووزير الخزانة وترامب يتفرج

كشفت مصادر أمريكية عن شجار في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، بين وزير الكفاءة الحكومية في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملياردير إيلون ماسك ووزير الخزانة سكوت بيسنت.

ووفقاً للمصادر دخل ماسك وبيسنت في مشادة كلامية حادة على مسمع ومرأى ترامب ومسؤولين آخرين، خلال نزاع حول مصلحة الإيرادات والضرائب، حسب ما نقل موقع «أكسيوس» عن المصادر التي أوضحت أن المشادة كانت أشبه بالمصارعة، إلا أن المصادر أوضحت أنهما «لم يتبادلا الضرب، لكن ترامب رأى وسمع شجارهما».

وقال مسؤول أمريكي مطلع على الخلاف: «إنه لم يكن صراعاً حول الصواب والخطأ، بل حول السيطرة».