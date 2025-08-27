ترامب يدعو لتوجيه اتهامات جنائية لجورج سوروس ونجله

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إلى توجيه اتهامات جنائية للملياردير جورج سوروس ونجله، اللذين يستهدفهما اليمين عادة، مشيراً بلا أدلة إلى أن العائلة تقف وراء "احتجاجات عنيفة" تشهدها الولايات المتحدة.

ولم يوضح ترامب السبب الذي دفعه لمهاجمة عائلة سوروس، لكن التصريحات تأتي في وقت أطلقت إدارته عدة تحقيقات جنائية بحق من يعتبرهم ترامب أعداء له.

وقال الرئيس على منصته "تروث سوشال" إن "جورج سوروس وابنه الرائع من اليسار الراديكالي، يجب أن يواجها اتهامات بموجب (قانون ريكو) نظراً لدعمهما احتجاجات عنيفة والكثير غير ذلك"، في إشارة إلى قانون "المنظمات المتأثرة بابتزاز الأموال والفساد" الذي يحظر الانضمام إلى أي منظمة إجرامية.

وبرزت نظريات المؤامرة التي لطالما لاحقت عائلة سوروس إلى الواجهة مجدداً في يونيو مع اندلاع احتجاجات في لوس أنجليس ضد تكثيف عمليات الدهم التي تستهدف المهاجرين.

واستغل ترامب التظاهرات لتبرير نشر قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية في المدينة التي يحكمها الديموقراطيون.

ولطالما استهدف اليمين المتشدد في أوروبا والولايات المتحدة سوروس (95 عاماً) والمولود في المجر، بسبب دعمه للقضايا الليبرالية والحزب الديموقراطي.

وكتب ترامب الأربعاء على "تروث سوشال" أن "سوروس ومجموعته من المرضى النفسيين ألحقوا أضرارا كبيرة ببلدنا! يشمل ذلك أصدقاءه المجانين في الساحل الغربي".