اتفاق تجاري قريب بين أمريكا والصين

أعلن البيت الأبيض اليوم "الثلاثاء" أنّ المحادثات بين الولايات المتحدة والصين بشأن اتفاق تجاري محتمل أحرزت تقدما، على الرغم من سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب وإجراءات الرد التي اتخذتها بكين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين "نحقّق نتائج جيدة للغاية في ما يتعلق باتفاق تجاري محتمل مع الصين"، مضيفة أنّ "الرئيس والإدارة يمهّدان الطريق للتوصل إلى اتفاق".

وأكدت أنّ "جميع الأطراف تأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

وتتواجه الولايات المتحدة والصين في إطار حرب تجارية شرسة اشتعلت قبل عدّة أسابيع.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية تصل إلى 145 في المئة على الكثير من المنتجات الصينية، ليصل إجمالي الضرائب إلى 245 في المئة على بعض السلع. وردت بكين بفرض ضرائب بنسبة وصلت إلى 125 في المئة، مؤكدة أنّها ستواصل هذه المواجهة التجارية "حتى النهاية".

وبالنسبة إلى الدول الأخرى، فقد تمّ تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة التي تزيد عن حد أدنى قدره 10 في المئة لمدة 90 يوما، فيما فتح البيت الأبيض الباب أمام التفاوض.

وقالت كارولاين ليفيت إنّه "تمّ إحراز تقدّم كبير" في هذا المجال، مشيرة إلى أنّ الولايات المتحدة تلقّت "18 اقتراحا" لاتفاقات من قبل الدول المعنية بالرسوم الجمركية.

وأضافت أنّ من المقرّر إجراء "34 لقاء" مع دول مختلفة هذا الأسبوع، من أجل عقد مفاوضات.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن الأسبوع الماضي، أنّ هناك محادثات جارية مع الصين.

وقال لصحافيين في البيت الأبيض "أعتقد أنّنا سنتوصل إلى اتفاق جيد للغاية".

وحتى الآن، لم تؤكد الحكومة الصينية إجراء هذه المحادثات، رغم أنّها كانت قد دعت عدّة مرّات إلى إجراء "حوار" بناء على "شروط متساوية".

